Craignant le départ de Julián Alvarez, le PDG de l'Atlético se paye le Barça

Julián, se queda. C’est en tout cas ce que souhaite le PDG de l’Atlético de Madrid à propos de Julián Alvarez , dans un entretien avec l’agence de presse espagnole EFE. Il a réagit à ce que l’attaquant argentin avait dit après le match face à l’Autriche (2-0), indiquant que « le mieux pour tout le monde était un transfert » et qu’il voulait « réaliser son rêve » .

« Je regrette profondément ses propos. Ce n’était pas le moment de faire de telles déclarations. Julián a un rêve, et nous, les supporters de l’Atlético, en avons aussi , a déclaré Miguel Ángel Gil Marín, le boss du club madrilène depuis 1993 ce mardi. Il est vrai qu’il s’est entretenu avec nous, mais il connaît parfaitement notre position car nous avons été très clairs : l’Atlético ne souhaite pas le céder » …

NB pour SOFOOT.com