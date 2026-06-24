La Fifa ne gagne rien avec les pauses fraîcheurs

Boire pour oublier Gianni. Presque deux semaines après le début de la Coupe du monde, Gianni Infantino s’est exprimé sur la nouveauté de ce Mondial : les fameuses pauses fraîcheur, décriées notamment par Marcelo Bielsa. Pendant les matchs, plusieurs chaînes de télé détentrices des droits de la Coupe du monde ont décidé de diffuser des publicités au moment de cette pause.

Alors que ces médias tirent des bénéfices de cette pause fraîcheur, l’helvético-italo-libanais a déclaré à la chaîne SNTV, que de son côté la Fifa ne gagne pas un dollar de revenu supplémentaire avec les pauses fraîcheur. …

MBC pour SOFOOT.com