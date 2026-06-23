Les Bleus ont-ils plus intérêt de finir deuxièmes que premiers de leur groupe ?

Un problème de riche. Qualifiée pour les seizièmes de finale à la suite de son joli succès face à l’Irak (3-0) ce lundi soir et du nouveau revers du Sénégal contre la Norvège (2-3), l’équipe de France pense maintenant à la suite. Dans leur intérêt et au vu de leurs potentiels futurs adversaires, les Bleus doivent-ils garder la tête de leur groupe coûte que coûte, ou au contraire finir deuxièmes derrière les Vikings d’Erling Haaland ? On fait le point.

La tête pour un parcours plus « aisé »

Grâce à leur différence de buts favorable, les Tricolores n’auraient besoin que d’un nul contre la Norvège pour terminer en tête du groupe I . Ils croiseraient ainsi la route de l’un des huit meilleures troisièmes et joueraient le mardi 30 juin en fin de soirée (23 heures en France). À l’instant T, c’est la Suède qui se présenterait face aux hommes de Didier Deschamps. Ces derniers pourraient ensuite croiser la route de l’Allemagne en huitièmes, avant d’être potentiellement opposés aux Pays-Bas, au Maroc ou à la Suisse en quarts , puis à l’Espagne en demies . Pas simple, mais ces nations sont connues.…

VM pour SOFOOT.com