La Lazio fait un choix d'entraîneur pas du tout original
Encore un pour qui l’étiquette de champion du monde a tout changé pour la suite de sa carrière. On l’avait perdu de vue depuis ce soir du 31 mars, où il avait échoué dans sa mission de qualifier l’Italie à la Coupe du monde, mais Gennaro Gattuso a (enfin) trouvé un nouveau point de chute. L’ancien milieu de terrain s’est engagé avec la Lazio et succède à Maurizio Sarri.
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