 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les Bleus du futsal « encore en apprentissage » à trois mois de l'Euro
information fournie par So Foot 18/10/2025 à 19:31

Les Bleus du futsal « encore en apprentissage » à trois mois de l'Euro

Les Bleus du futsal « encore en apprentissage » à trois mois de l'Euro

Il faudra encore réviser.

L’équipe de France de futsal s’est inclinée 3-2 vendredi en République tchèque. Mickaël De Sa Andrade et le capitaine Souheil Mouhoudine ont marqué, mais les Bleus n’ont pas réussi à réitérer l’exploit de la veille , quand ils avaient retourné le même adversaire en revenant deux fois au score (2-3). Ils ont pourtant réalisé « un meilleur match » que jeudi selon le sélectionneur Raphaël Reynaud. « On a été un peu fébriles sur certaines situations, un peu naïfs , et on l’a payé , regrette-t-il sur le site de la FFF. Le bilan reste positif , on aurait évidemment préféré deux victoires mais on a bien bossé et avancé dans la direction que l’on souhaitait en termes de jeu et d’identité. On va continuer dans ce sens-là. »

QB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank