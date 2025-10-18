Les Bleus du futsal « encore en apprentissage » à trois mois de l'Euro

Il faudra encore réviser.

L’équipe de France de futsal s’est inclinée 3-2 vendredi en République tchèque. Mickaël De Sa Andrade et le capitaine Souheil Mouhoudine ont marqué, mais les Bleus n’ont pas réussi à réitérer l’exploit de la veille , quand ils avaient retourné le même adversaire en revenant deux fois au score (2-3). Ils ont pourtant réalisé « un meilleur match » que jeudi selon le sélectionneur Raphaël Reynaud. « On a été un peu fébriles sur certaines situations, un peu naïfs , et on l’a payé , regrette-t-il sur le site de la FFF. Le bilan reste positif , on aurait évidemment préféré deux victoires mais on a bien bossé et avancé dans la direction que l’on souhaitait en termes de jeu et d’identité. On va continuer dans ce sens-là. » …

QB pour SOFOOT.com