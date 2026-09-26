Les Bleus devront faire sans Kylian Mbappé

Un but et puis ce sera tout. Unique buteur du match face à la Turquie, Kylian Mbappé a malheureusement été contraint de sortir presque dans la foulée de sa réalisation à Izmit.

Il va quitter le rassemblement

Touché à l’arrière du genou gauche , le capitaine des Bleus a tenté un retour sur la pelouse, après avoir été ausculté par les médecins des Bleus, avant de s’asseoir définitivement , puis d’être remplacé par Désiré Doué. Alors qu’il s’est directement dirigé vers les vestiaires, Mbappé ne retrouvera pas le groupe tricolore pour la suite de la trêve internationale .…

JF pour SOFOOT.com