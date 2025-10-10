 Aller au contenu principal
Les Bleus avec un duo Mbappé-Ekitike contre l'Azerbaïdjan
information fournie par So Foot 10/10/2025 à 19:46

4-4-2 bloc très haut.

C’est sur notre super live du soir. DD a choisi son onze pour torpiller l’Azerbaïdjan, ce vendredi soir au Parc des Princes (coup d’envoi à 20h45). Les Bleus évolueront avec Hugo Ekitike et Kylian Mbappé en attaque, dans une animation qui pourrait ressembler à un 4-4-2 . L’attaquant de Liverpool sera donc le premier palindrome titulaire de l’histoire de l’équipe de France. L’ancien Rémois avait en effet joué une dizaine de minutes lors de la victoire des Bleus contre l’Ukraine en septembre (2-0), mais n’avait jamais été titulaire. Michael Olise et Kingsley Coman seront alignés sur les côtés, devant un duo Khephren Thuram – Adrien Rabiot au milieu.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
