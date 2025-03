Les Bleus avec Barcola et Olise d'entrée face à la Croatie

La compo gagnante ?

Empruntés et battus jeudi soir à Split, les Bleus vont-ils trouver trouver la bonne formule pour renverser la Croatie et rallier le dernier carré de la Ligue des nations ? Quoi qu’il en soit, Didier Deschamps a opéré cinq changements dans son XI de départ, avec notamment Michael Olise et Bradley Barcola , qui débuteront devant. Le sélectionneur opte également pour un autre système de jeu . Exit le 4-4-2 losange, place à une attaque à quatre, où le Bavarois et le Parisien encadreront Kylian Mbappé et Ousmane Dembélé.…

TB pour SOFOOT.com