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Les Bleus auront de nouveau chaud contre l'Angleterre
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 22:22

Les Bleus auront de nouveau chaud contre l'Angleterre

Les Bleus auront de nouveau chaud contre l'Angleterre

Pas de deuxième coup de clim. Après avoir bénéficié de la climatisation du stade de Dallas en demi-finale face à l’Espagne, les Bleus devront à nouveau lutter contre la chaleur pour la petite finale de samedi soir. Environ 32°C et surtout un taux d’humidité supérieur à 70% sont en effet attendus sur Miami , où Kylian Mbappé et sa clique ont rendez-vous avec l’Angleterre.

Arrivés jeudi en Floride après avoir définitivement quitté leur camp de base de Boston, les joueurs de l’équipe de France auront eu 48h pour s’adapter à une énième météo différente. Après les orages et la chaleur caniculaire, place désormais à une humidité étouffante .…

TB pour SOFOOT.com

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