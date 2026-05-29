Les Bleuets se relancent face au Danemark

France 4-0 Danemark

Buts : Madsen (51 e CSC), Tiehi (54 e ), Gadou (73 e ) et Lemaitre (90 e )

Les coups de pied arrêtés du bonheur. Battue d’entrée par l’Italie, l’équipe de France U17 s’est relancée dans son Euro en dominant largement le Danemark, ce vendredi (4-0) . Les Bleuets ont fait la différence en début de seconde période sur deux coup-francs en quelques minutes. Après trois mi-temps sans trouver la faille chez l’adversaire, il aura donc fallu un long coup-franc dévié au premier poteau par le malheureux Noah Madsen pour débrider les jeunes pousses bleues (1-0, 51 e ) .…

TB pour SOFOOT.com