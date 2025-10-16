Les Bleuets éliminés aux tirs au but par le Maroc
Maroc 1-1 (5-4 TAB) France
Buts : Olmeta (csc, 32ᵉ) pour le Maroc // Michal (59ᵉ) pour la France
Dans le remake de la demi-finale de la Coupe du monde 2022 entre la France et le Maroc, les Lions de l’Atlas l’ont emporté aux tirs au but (1-1, 5-4 TAB) et se sont qualifiés pour la finale de la Coupe du monde U20.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
