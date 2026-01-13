Les banquiers centraux mondiaux défendent le président de la Fed, Jerome Powell, après la menace de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Powell au centre de l'enquête sur la rénovation du siège de la Fed

*

Une déclaration de soutien au chef de la Fed signée par de nombreux pairs

*

Les dirigeants de la BCE, de la Banque d'Angleterre et de la Banque du Canada figurent parmi les signataires

(Mise à jour (avec la déclaration intégrée dans tout l'article)

Les dirigeants de nombreuses grandes banques centrales du monde ont publié mardi une déclaration commune de soutien au président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, après que l'administration Trump l'a menacé d'une mise en accusation pénale.

Jerome Powell est au centre d'une enquête pénale de l'administration américaine sur la rénovation du siège de la Fed, qu'il a qualifiée de "prétexte" pour gagner l'influence présidentielle sur les taux d'intérêt.

Les dirigeants de la Banque centrale européenne, de la Banque d'Angleterre, de la Banque du Canada et de huit autres institutions ont déclaré que Jerome Powell avait agi avec intégrité et que l'indépendance des banques centrales était essentielle pour maintenir la stabilité des prix et des marchés financiers.

"Nous sommes entièrement solidaires du système de la Réserve fédérale et de son président Jerome H. Powell", ont déclaré les banquiers centraux dans un rare communiqué commun.

"L'indépendance des banques centrales est la pierre angulaire de la stabilité des prix, des finances et de l'économie dans l'intérêt des citoyens que nous servons."

CRAINTES D'UNE HAUSSE DE L'INFLATION

L'enquête américaine a déjà suscité des critiques de la part du monde de la finance, mais aussi de certains membres clés du parti républicain de Trump.

Les banquiers centraux craignent que l'influence politique sur la Fed n'érode la confiance dans l'engagement de la banque à atteindre son objectif d'inflation. Cela entraînerait une hausse de l'inflation et une volatilité des marchés financiers mondiaux.

Les États-Unis étant l'économie dominante du monde, ils exporteraient probablement cette inflation plus élevée via les marchés financiers, ce qui rendrait plus difficile pour les autres banques centrales de maintenir les prix stables.

"Il est donc essentiel de préserver cette indépendance, dans le plein respect de l'État de droit et de la responsabilité démocratique", a déclaré le groupe de banquiers centraux.

Il comprenait les dirigeants des banques centrales de Suède, du Danemark, de Suisse, d'Australie, de Corée du Sud, du Brésil et de France, ainsi que le président de la Banque des règlements internationaux, un organisme de coordination.

Une source a déclaré avant la publication de la déclaration que tous les banquiers centraux seraient invités à s'y joindre ultérieurement.