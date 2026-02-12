Les Bangladais nombreux aux urnes pour tourner la page Sheikh Hasina

par Tora Agarwala, Krishna N. Das et Ruma Paul

Les Bangladais se sont rassemblés jeudi en grand nombre devant les bureaux de vote lors d'élections législatives dont ils espèrent qu'elles apporteront stabilité et croissance après la destitution en 2024 de la Première ministre de longue date Sheikh Hasina, renversée par un soulèvement populaire.

Dans la capitale Dacca, les gens ont fait la queue devant les bureaux de vote avant l'ouverture des urnes à 7h30 locales (01h30 GMT).

"Je suis enthousiaste car nous votons librement pour la première fois depuis 17 ans", a déclaré Mohammed Jobair Hossain, 39 ans, alors qu'il faisait la queue. "Nos votes auront de l'importance et du sens."

Kamal Chowdhury, 31 ans, chauffeur pour une entreprise à Dacca, s'est rendu dans sa ville natale, dans le district oriental de Brahmanbaria, pour voter. "Il y a une ambiance festive ici", a-t-il observé.

"Les gens sont tellement enthousiastes à l'idée de voter, on se croirait presque à l'Aïd", a-t-il ajouté, en référence à la fête religieuse musulmane.

Les chaînes de télévision ont montré de longues files d'attente dans les bureaux de vote à travers le pays, mais le taux de participation national n'était pas connu dans l'immédiat.

Près de 128 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales, dont 49% de femmes. Près de la moitié de l'électorat total est âgé de 18 à 35 ans, et beaucoup d'entre eux votent pour la première fois.

Dans ce scrutin, plus de 2.000 candidats, dont de nombreux indépendants, se disputent les 300 sièges du Jatiya Sangsad, ou Chambre de la Nation. Au moins 50 partis sont en lice au total, un record national.

Le Parti nationaliste du Bangladesh (BNP) de Tarique Rahman, rentré d'exil volontaire il y a deux mois, et les islamistes du Jamaat-e-Islami font figures de favoris.

Aucun incident violent majeur n'a été signalé depuis l'ouverture des bureaux de vote mais un dirigeant du BNP est mort lors d'une bagarre devant un bureau de vote dans la ville côtière de Khulna, et deux membres des forces paramilitaires ainsi qu'une jeune fille de 13 ans ont été blessés lorsqu'une bombe artisanale a explosé devant un bureau de vote à Gopalganj, le fief de Sheikh Hasina.

Selon la Commission électorale, environ 958.000 membres des forces de police, de l'armée et des forces paramilitaires ont été déployés dans tout le pays pour cette journée d'élections. Des membres de la police et de l'armée étaient postés à l'extérieur de la plupart des bureaux de vote.

Ceux-ci fermeront à 16h30 locales (10h30 GMT) et le dépouillement commencera peu après. Les premières tendances sont attendues vers minuit et les résultats devraient être connus vendredi matin, ont déclaré les responsables de la Commission électorale.

(Reportage de Krishna N. Das, Tora Agarwala et Ruma Paul ; avec la contribution de Zia Chowdhury, rédigé par Shilpa Jamkhandikar ; version française Blandine Hénault, édité par Zhifan Liu)