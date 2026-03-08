Les banderoles hostiles des Niçois à l’encontre de Franck Haise
Amis de la poésie bonjour. Débarqué sur le banc du Stade rennais il y a moins d’un mois après une fin d’aventure houleuse du côté de Nice, Franck Haise fait son retour à l’Allianz Riviera ce dimanche après-midi à l’occasion de la 25 e journée du championnat. Les supporters niçois ont ainsi décidé de le saluer à leur manière : avec des banderoles insultantes .
Nouvelle banderole : « F.Haise : Voir des boules c’est bien, avoir des couilles c’est mieux. » #OGCNice #OGCNSRFC pic.twitter.com/Ou7Dxasv4H…
LB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
