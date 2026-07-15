Les Baltes accusent Moscou de projets de sabotage

Les présidents lituanien et letton, Gitanas Nauseda et Edgars Rinkevics, ont accusé mercredi la Russie de projets de sabotage contre des pays de l'Otan, accusations qualifiées par Moscou de "fables alarmistes".

"Les informations que nous recueillons de la Lituanie, de la Lettonie et d'autres pays membres de l'Otan, montrent diverses tentatives pour commettre des sabotages et affaiblir la sécurité de nos Etats", a dit Edgars Rinkevics lors d'une conférence de presse à Vilnius avec son homologue lituanien.

Il n'a pas précisé quels pays seraient visés.

Dans une interview publiée mercredi, Gitanas Nauseda affirme de son côté disposer de renseignements selon lesquels la Russie prépare des attaques contre des infrastructures et annonce le renforcement de la sécurité des transports et des sites énergétiques à titre de précaution.

"Nous recevons de tels signaux de nos services de renseignement. Ils n'indiquent ni le lieu ni l'heure précisément (...) car l'adversaire n'a pas encore achevé ses préparatifs", a-t-il déclaré.

La Pologne a déclaré au début du mois que les services de renseignement occidentaux s'inquiétaient du risque d'attaques russes contre son territoire et les États baltes.

Moscou dément régulièrement ce type d'accusations qui s'inscrivent selon elles dans le cadre d'une campagne de propagande antirusse.

"Il s'agit simplement du dernier lot de fables alarmistes destinées à laver le cerveau de la population et à la préparer à une militarisation accrue", a commenté le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, en réponse aux accusations lituaniennes.

"Pour y parvenir, il leur faut désigner un autre pays – en l'occurrence, le nôtre – comme l'ennemi, et utiliser ce prétexte pour continuer à développer l'infrastructure militaire de l'Otan sous toutes ses formes dans les pays baltes", a-t-il ajouté.

(Andrius Sytas, Louise Rasmussen, avec Dmitry Antonov à Moscou, Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Sophie Louet)