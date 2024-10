Les autres trophées ridicules à créer pour Lionel Messi

Ce jeudi, le quotidien espagnol Marca a décerné à Lionel Messi le trophée du joueur ayant remporté le plus de titres dans l’histoire (102). À la fois inédit et un peu ridicule, il faut le dire. On a imaginé dix autres trophées bidons à faire soulever à l'Argentin.

Le trophée FC Séville

Avec 30 buts de Lionel Messi encaissés, le club andalou est la victime préférée de l’Argentin. Alors autant marquer le coup avec une belle cérémonie dans son jardin secondaire, à Ramón Sánchez Pizjuán.

Le trophée Rosario

Parce que bon, même si Ángel Di María et Marcelo Bielsa sont les idoles de Rosario Central et Newell’s Old Boys et que Lionel Messi n’a jamais joué dans un des deux clubs de sa ville natale, il y est quand même la plus grande légende.…

Adrien Cornu et Aurèle Toueille pour SOFOOT.com