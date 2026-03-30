Football: Cardiff City débouté de ses demandes, sept ans après la mort d'Emiliano Sala

Un supporter portant un maillot d'Emiliano Sala devant le stade de la Beaujoire à Nantes

Le ‌tribunal de commerce de Nantes (Loire-Atlantique) a ​débouté lundi le club de Cardiff City de ses demandes d'indemnisation après la ​mort de l'attaquant argentin Emiliano Sala dans un ​accident d'avion en ⁠2019, a annoncé son ancien club, ‌le FC Nantes, à Reuters.

Le club gallois avait saisi le tribunal ​de commerce ‌de Nantes en 2023 pour ⁠réclamer plus de 120 millions d'euros au titre des pertes de revenus subies, ⁠estimant que ‌le FC Nantes était impliqué ⁠dans l'organisation du vol qui a ‌mené à la mort d'Emiliano ⁠Sala.

Le tribunal a, de plus, ⁠condamné Cardiff ‌City à payer au FC Nantes 300.000 euros ​au titre du ‌préjudice plus la somme de 180.000 euros, soit au ​total 480.000 euros.

En janvier 2019, Emiliano Sala, tout juste transféré ⁠de Nantes vers Cardiff City et alors âgé de 28 ans, avait péri dans un accident d'avion au-dessus de la Manche.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par ​Sophie Louet)