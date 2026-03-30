Football: Cardiff City débouté de ses demandes, sept ans après la mort d'Emiliano Sala

Un supporter portant un maillot d'Emiliano Sala devant le stade de la Beaujoire à Nantes
Le tribunal de commerce de Nantes (Loire-Atlantique) a débouté lundi le club de Cardiff City de ses demandes d'indemnisation après la mort de l'attaquant argentin Emiliano Sala dans un accident d'avion en 2019, a annoncé son ancien club, le FC Nantes, à Reuters.
Le club gallois avait saisi le tribunal de commerce de Nantes en 2023 pour réclamer plus de 120 millions d'euros au titre des pertes de revenus subies, estimant que le FC Nantes était impliqué dans l'organisation du vol qui a mené à la mort d'Emiliano Sala.
Le tribunal a, de plus, condamné Cardiff City à payer au FC Nantes 300.000 euros au titre du préjudice plus la somme de 180.000 euros, soit au total 480.000 euros.
En janvier 2019, Emiliano Sala, tout juste transféré de Nantes vers Cardiff City et alors âgé de 28 ans, avait péri dans un accident d'avion au-dessus de la Manche.
(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Sophie Louet)
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