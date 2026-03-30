 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Football: Cardiff City débouté de ses demandes, sept ans après la mort d'Emiliano Sala
information fournie par Reuters 30/03/2026 à 15:52

Un supporter portant un maillot d'Emiliano Sala devant le stade de la Beaujoire à Nantes

Un supporter portant un maillot d'Emiliano Sala devant le stade de la Beaujoire à Nantes

Le ‌tribunal de commerce de Nantes (Loire-Atlantique) a ​débouté lundi le club de Cardiff City de ses demandes d'indemnisation après la ​mort de l'attaquant argentin Emiliano Sala dans un ​accident d'avion en ⁠2019, a annoncé son ancien club, ‌le FC Nantes, à Reuters.

Le club gallois avait saisi le tribunal ​de commerce ‌de Nantes en 2023 pour ⁠réclamer plus de 120 millions d'euros au titre des pertes de revenus subies, ⁠estimant que ‌le FC Nantes était impliqué ⁠dans l'organisation du vol qui a ‌mené à la mort d'Emiliano ⁠Sala.

Le tribunal a, de plus, ⁠condamné Cardiff ‌City à payer au FC Nantes 300.000 euros ​au titre du ‌préjudice plus la somme de 180.000 euros, soit au ​total 480.000 euros.

En janvier 2019, Emiliano Sala, tout juste transféré ⁠de Nantes vers Cardiff City et alors âgé de 28 ans, avait péri dans un accident d'avion au-dessus de la Manche.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par ​Sophie Louet)

Sport
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / ROBYN BECK )
    Valeo veut renouveler le mandat de président de Gilles Michel, 70 ans
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.03.2026 15:45 

    L'équipementier automobile Valeo a indiqué lundi qu'il proposerait en mai à ses actionnaires de renouveler le mandat du président du conseil d'administration Gilles Michel, âgé de 70 ans, et ce, au moins jusqu'à 2027. "Le conseil d'administration a décidé de renouveler, ... Lire la suite

  • Image satellite du détroit d'Ormuz dans le Golfe et de l'île de Kharg, un point essentiel pour les exportations de pétrole brut de l'Iran ( AFP / Omar KAMAL )
    Iran: menacer Kharg, un levier pour Trump aux effets incertains
    information fournie par AFP 30.03.2026 15:37 

    Action militaire au sol ou menace d'anéantissement, l'île de Kharg, point névralgique de l'industrie pétrolière iranienne, est au coeur des dernières mises en garde de Donald Trump pour tenter de faire pression sur Téhéran. "Peut-être que nous prendrons l'île de ... Lire la suite

  • Mondial 2026 : Edin Džeko décrypte la peur de l'Italie
    Mondial 2026 : Edin Džeko décrypte la peur de l'Italie
    information fournie par So Foot 30.03.2026 15:35 

    Moins effrayants que Scream 7 ? Pour Edin Džeko , les Italiens n’auraient pas à avoir les chocottes pour ces barrages . La légende du foot bosnien, quarantenaire depuis peu, préfère faire fi du déclin du football transalpin et se souvenir du glorieux passé qui ... Lire la suite

  • Hausse des carburants : opération escargot des routiers sur le périphérique à Paris
    Hausse des carburants : opération escargot des routiers sur le périphérique à Paris
    information fournie par AFP Video 30.03.2026 15:07 

    Une opération escargot a été organisée lundi matin par l'Organisation des transporteurs routiers européens (Otre) pour réclamer des aides face à la hausse du carburant.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank