Les arbitres du barrage entre Nice et Saint-Étienne sont connus
Fin d’un premier suspense. Alors que les barrages de Ligue 1 entre l’OGC Nice et l’AS Saint-Étienne pourraient se jouer sans les joueurs convoqués pour la Coupe du monde 2026, la FFF a dévoilé l’identité des arbitres de la double confrontation , ce vendredi après-midi.
Benoît Bastien sera au sifflet pour le match aller au Stade Geoffroy-Guichard, le 26 mai, tandis que Ruddy Buquet officiera lors de la manche retour trois jours plus tard, sur le terrain de Nice. Le vainqueur au score cumulé des deux rencontres aura le privilège d’évoluer en Ligue 1 la saison prochaine.…
CT pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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