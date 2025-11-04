Les arbitres de Paris FC-Rennes et Lyon-PSG seront équipés de caméras

« POV : T’enlèves ton maillot alors que t’as déjà jaune. »

Ce week-end, les arbitres de Ligue 1 vont vous embarquer avec eux . Lors de PFC-Rennes et OL-PSG, Guillaume Paradis et Benoît Bastien porteront une mini-caméra fixée sur leur torse , histoire d’offrir aux téléspectateurs une plongée directe dans le chaos organisé du foot français. Une première dans l’Hexagone, inspirée de l’expérience menée lors de la dernière Coupe du monde des clubs, où les images « depuis le sifflet » avaient séduit les fans comme les techniciens.…

MH pour SOFOOT.com