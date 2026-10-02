Les Anglais parlent de l’affaire Manchester City en sélection

Le sujet qui secoue toute l’Angleterre. En conférence de presse avant d’affronter la Croatie ce samedi, le sélectionneur de l’Angleterre Thomas Tuchel a déclaré que ses joueurs parlent de l’affaire Manchester City. « C’est un sujet majeur » , a même avoué l’Allemand sans langue de bois. Pour rappel, les Cityzens ont été reconnus coupables de 114 infractions aux règles financières de la Premier League. Les SkyBlues ont d’ailleurs fait appel ce vendredi.

« Les joueurs de City en parlent, et nous en discutons avec eux »

Dans des propos rapportés par ESPN, l’homme face à la menace de la Premier League assure : « Bien sûr, les joueurs de City en parlent, et nous en discutons avec eux, mais brièvement. » Face aux micros, Tuchel a aussi déclaré qu’il pourrait sélectionner des joueurs anglais de Manchester City si le club évoluait en Championship la saison prochaine à la suite d’une relégation prononcée à titre de sanction.…

MBC pour SOFOOT.com