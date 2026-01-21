Les Anglais (et l’Europe) en admiration devant les tifos du Vélodrome

La Ligue des champions, c’est aussi dans les tribunes. Et dans ce domaine, le football français n’a pas grand-chose à envier à celui d’outre-Manche. Marseille l’a bien montré ce mercredi soir, au Vélodrome, où plusieurs magnifiques tifos ont été déployés avant le coup d’envoi du match contre Liverpool.

Sans surprise, celui consacré aux Beatles, en train de lire Le Provençal , fait sensation et le tour du monde (au moins sur les réseaux sociaux, ce qui est un bon début). Il n’est pas habituel de voir ce genre d’œuvres d’art (puisque c’est ce dont il s’agit) en Angleterre, où les tifos proposés en tribunes sont parfois… beaucoup moins bluffants.…

CG pour SOFOOT.com