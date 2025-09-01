Les adieux émouvants de Georges Mikautadze à l'OL et au Groupama Stadium
Georges Cœur de Lyon.
À la suite de la courte victoire de l’Olympique lyonnais contre l’Olympique de Marseille (1-0), Georges Mikautadze, en tribune pendant la rencontre, est allé saluer une dernière fois le groupe de supporters des Bad Gones. Dans l’attente de l’officialisation de son transfert à Villarreal, qui va apporter des liquidités nécessaires à la survie de l’OL, le Géorgien a indiqué que « le club et l’institution passaient avant tout ». …
MBC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
