Les accusations visant un Français arrêté au Mali pour complot sont sans fondement, dit le Quai

PARIS (Reuters) -Les accusations visant un ressortissant français arrêté au Mali pour complot destiné à déstabiliser le pays sont sans fondement, a déclaré le ministère français des Affaires étrangères samedi.

Le gouvernement malien dirigé par une junte a annoncé jeudi l'arrestation de plusieurs officiers, dont deux généraux, et un ressortissant français, les accusant d'avoir participé à une conspiration visant à déstabiliser les institutions du pays.

Dans un communiqué, le ministère malien de l'Administration territoriale a confirmé l'arrestation de Yann Vezilier, ressortissant français.

"Ces accusations sont sans fondement et un dialogue est en cours afin de dissiper tout malentendu", peut-on lire dans un communiqué du Quai d'Orsay transmis à Reuters.

La personne arrêtée, indique le Quai sans mentionner son identité, "est un membre de l’ambassade de France à Bamako, dûment accrédité auprès des autorités maliennes, et dont le statut relève de ce fait de la convention de Vienne régissant les relations diplomatiques".

Le ministère précise être en liaison avec les autorités maliennes "pour obtenir la libération sans délai de notre compatriote, en application de cette convention".

(Reportage Layli Foroudi, rédigé par Kate Entringer)