Les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de cette CAN 2025
information fournie par So Foot 30/12/2025 à 19:23

Les deux derniers billets ont été attribués.

Alors qu’on connaissait avant ce mardi soir 14 des 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale , les deux premiers matchs de la soirée ont rendu leur verdict. Après leur match nul (1-1), la Tunisie et la Tanzanie ont composté leur ticket pour la suite de la compétition . Les Aigles de Carthage comme deuxième de leur groupe, tandis que les Taifa Stars se hissent parmi les meilleurs troisièmes de la compétition.…

LB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
