Les 10 transferts dont on rêve pour la fin du mercato

Le 1er septembre prochain, le mercato fermera officiellement ses portes, ce qui laisse donc une petite dizaine de jours aux clubs du monde entier pour faire leurs emplettes. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises, astucieuses ou réchauffées, voici les dix affaires que l'on veut absolument voir finalisées en cette fin d'été.

Jamie Vardy à Naples

Champion d’Italie en titre, Naples s’est offert un été joyeux. Si la SSC Napoli a cassé sa tirelire pour attirer Sam Beukema (31 millions) et Noa Lang (25 millions), le transfert le plus excitant d’Europe s’est fait sans débourser le moindre centime : Kevin De Bruyne. Mais qui va bien pouvoir récupérer ses caviars maintenant que son compatriote Romelu Lukaku s’est blessé pour de longs mois ? Qui d’autre que Jamie Vardy est capable de faire chavirer le Diego-Armando-Maradona ? Naples veut le buteur anglais et lui a toutes les caractéristiques pour briller en Campanie. À 39 ans, l’enfant terrible a encore beaucoup à offrir et c’est évidemment sous Antonio Conte qu’il va le prouver.

Alexander Isak à Chelsea

Parti au bras de fer avec Newcastle, le Suédois a l’air d’être endurant et têtu. Pendant qu’il refusait de participer à la tournée estivale des Magpies , puis de sécher le début de saison de Premier League, dans l’espoir de rejoindre Liverpool, les Reds , eux, se sont renforcés sur le front de l’attaque en recrutant Hugo Ekitike. Alexander Isak a donc peut-être laissé passer le train pour Liverpool, mais aussi celui pour Manchester United, qui a acheté Benjamin Šeško, et pour Arsenal, qui a misé sur Viktor Gyökeres. Alors pourquoi ne pas tenter le coup Chelsea ? João Pedro et Nicolas Jackson n’ont pas l’étoffe de l’avant-centre de Newcastle et iront logiquement sur le banc quand les Blues auront posé 150 briques le 1er septembre.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com