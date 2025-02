Les 10 pépites que nous ne verrez pas dans Football Manager 2025

L’annulation d’un opus de Football Manager, c’est aussi un énorme coup dur pour les scouts en herbe capables de dénicher les meilleures pépites du foot mondial avant tout le monde. En voici dix qui auraient tout cassé dans votre partie.

→ Lorran (Flamengo)

Il fait partie des raisons pour lesquelles vous cochez le championnat brésilien au moment de lancer une partie pour rester à l’affût des crackitos sud-américains. Endrick ? Vous connaissez depuis un bail. Vinícius Júnior ? Pareil. Vous gardez aussi un œil avisé sur la carrière de Maximiliano Romero, 26 ans, et qui n’est toujours pas devenu le Ballon d’or en puissance de votre partie de Football Manager 2017 . Dans l’opus qui ne verra jamais le jour, vous auriez pu tenter l’aventure avec Lorran, jeune milieu offensif de Flamengo, 18 printemps au compteur. Un pari peut-être seulement accessible pour les clubs dotés de moyens, mais un pari à tenter pour aller au bout de vos rêves.

→ Rome Jayden Owusu-Oduro (AZ)

C’est aussi important que de se constituer un staff de qualité dans le jeu cher à Miles Jacobson : avoir un bon gardien. Une denrée parfois rare, et un marché difficile, les meilleurs étant déjà en poste et les plus prometteurs valant quelques cacahuètes. Bart Verbruggen est déjà trop bien payé à Brighton, Guillaume Restes est prometteur et Diego Callai est installé au Sporting. Pas simple, mais il reste toujours le cauchemar de votre chargé des flocages à la boutique : Rome Jayden Owusu-Oduro, un beau pépère néerlandais de 1,90 mètre promis à un avenir radieux. Son avantage, c’est qu’il a déjà 20 ans, un minot mineur n’étant pas toujours une bonne idée pour les cages dans FM. C’est cadeau.…

Par Clément Gavard, avec Rayane Amarsy pour SOFOOT.com