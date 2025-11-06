Les 10 pépites à recruter absolument dans Football Manager 2026
Après une année blanche, Football Manager a fait son retour cette semaine avec son opus 2026. Comme à chaque fois, les ordinateurs vont chauffer et les joueurs vont se mettre à la chasse aux pépites, à coups de rapports de recruteurs et de scouting aux quatre coins du monde. Voilà dix joueurs (et joueuses) à ramener dans votre club préféré.
→ Saba Kharebashvili (DG, Dinamo Tbilissi, 16 ans)
Chaque FM a son latéral gauche exotique qui vous rend fier d’avoir cliqué sur « Afficher les championnats non jouables » . Cette année, il vient de Géorgie, s’appelle Saba Kharebashvili et semble courir comme s’il devait attraper le bus tous les matins. Encore mineur à la sortie du jeu, il faudra patienter avant de le signer, mais soyez sûrs que vos scouts reviendront avec un rapport : « potentiel exceptionnel, aimerait s’adapter à la vie en Europe occidentale ». Traduction : il vaudra 45 millions dans deux saisons.
…
Par Sacha François pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer