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Léon XIV condamne l'assassinat de manifestants en Iran, réaffirme sa position anti-guerre
information fournie par Reuters 24/04/2026 à 07:38

Le pape Léon XIV

Le pape Léon XIV

par Joshua McElwee

Le pape Léon XIV a fermement condamné jeudi l'assassinat de milliers de ​manifestants iraniens, après que le président américain Donald Trump lui a reproché la semaine dernière de ne pas l'avoir fait lorsque le souverain pontife a critiqué ​la campagne militaire des Etats-Unis et d'Israël en Iran.

S'exprimant devant les journalistes présents à bord de l'avion ​papal le ramenant au Vatican après une ⁠tournée en Afrique, Léon a également décrié la mort de "tellement" de civils ‌dans la guerre au Moyen-Orient et déploré l'échec des pourparlers de paix entre Washington et Téhéran.

"Je condamne toutes les actions qui sont ​injustes", a-t-il dit en ‌réponse à une question à propos des milliers d'Iraniens qui ⁠ont été tués en janvier dernier lors d'une répression sanglante par les autorités locales d'un vaste mouvement de contestation.

"Quand un régime, quand un pays prend des ⁠décisions qui ôtent ‌injustement la vie à d'autres personnes, c'est évidemment quelque chose qui ⁠doit être condamné", a-t-il ajouté.

Critiqué à plusieurs reprises par Donald Trump, qui l'a ‌qualifié de "faible" et "mauvais" dans un message publié sur son réseau Truth ⁠Social le 12 avril, pour s'être prononcé publiquement contre la ⁠guerre américano-israélienne en ‌Iran, Léon a de nouveau exprimé jeudi son opposition à la guerre, sans ​mentionner le président américain.

"En tant que pasteur, ‌je ne peux pas être en faveur de la guerre", a dit le pape, faisant savoir qu'il ​gardait avec lui une photo montrant un enfant tué par des bombardements d'Israël au Liban dans le cadre d'une offensive présentée comme destinée à ⁠neutraliser le Hezbollah aligné sur l'Iran.

Léon a indiqué que cet enfant faisait partie de la foule venue l'accueillir durant une visite effectuée au Liban en fin d'année dernière lors de sa première tournée à l'étranger. "Tellement d'innocents ont été tués", a-t-il dit à propos de la guerre.

(Reportage de Joshua McElwee; version française Jean Terzian, ​édité par Tangi Salaün)

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