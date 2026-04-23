Léon XIV condamne l'assassinat de manifestants en Iran, réaffirme sa position anti-guerre

par Joshua McElwee

Le pape Léon XIV a fermement condamné jeudi l'assassinat de milliers de manifestants iraniens, après que le président américain Donald Trump lui a reproché la semaine dernière de ne pas l'avoir fait lorsque le souverain pontife a critiqué la campagne militaire des Etats-Unis et d'Israël en Iran.

S'exprimant devant les journalistes présents à bord de l'avion papal le ramenant au Vatican après une tournée en Afrique, Léon a également décrié la mort de "tellement" de civils dans la guerre au Moyen-Orient et déploré l'échec des pourparlers de paix entre Washington et Téhéran.

"Je condamne toutes les actions qui sont injustes", a-t-il dit en réponse à une question à propos des milliers d'Iraniens qui ont été tués en janvier dernier lors d'une répression sanglante par les autorités locales d'un vaste mouvement de contestation.

"Quand un régime, quand un pays prend des décisions qui ôtent injustement la vie à d'autres personnes, c'est évidemment quelque chose qui doit être condamné", a-t-il ajouté.

Critiqué à plusieurs reprises par Donald Trump, qui l'a qualifié de "faible" et "mauvais" dans un message publié sur son réseau Truth Social le 12 avril, pour s'être prononcé publiquement contre la guerre américano-israélienne en Iran, Léon a de nouveau exprimé jeudi son opposition à la guerre, sans mentionner le président américain.

"En tant que pasteur, je ne peux pas être en faveur de la guerre", a dit le pape, faisant savoir qu'il gardait avec lui une photo montrant un enfant tué par des bombardements d'Israël au Liban dans le cadre d'une offensive présentée comme destinée à neutraliser le Hezbollah aligné sur l'Iran.

Léon a indiqué que cet enfant faisait partie de la foule venue l'accueillir durant une visite effectuée au Liban en fin d'année dernière lors de sa première tournée à l'étranger. "Tellement d'innocents ont été tués", a-t-il dit à propos de la guerre.

(Reportage de Joshua McElwee; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)