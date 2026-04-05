Léon XIV appelle les dirigeants du monde à "choisir la paix"

Le pape Léon XIV a exhorté dimanche les dirigeants du monde à mettre fin aux conflits, à "choisir la paix" et à abandonner leurs visées de conquête ou de domination lors de sa traditionnelle bénédiction "urbi et orbi" des fêtes de Pâques.

Dans un message bref et direct, prononcé devant des milliers de fidèles place Saint-Pierre, le souverain pontife a déploré que le monde se soit "accoutumé à la violence, au point de s'y résigner ou de s'y montrer indifférent".

"Que ceux qui possèdent des armes les déposent !", a lancé le premier pape américain de l'Histoire, qui s'est révélé en critique virulent du président Donald Trump. "Que ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres choisissent la paix!"

"En ce jour de fête, abandonnons tout désir de conflit, de domination et de pouvoir, et implorons le Seigneur d'accorder sa paix à un monde ravagé par les guerres", a ajouté le chef de l'Eglise catholique, sans mentionner de conflits en particulier.

(Joshua McElwee; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)