 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Léon XIV appelle les dirigeants du monde à "choisir la paix"
information fournie par Reuters 05/04/2026 à 12:41

Le pape Léon XIV a exhorté dimanche les dirigeants du monde à mettre fin aux conflits, à "choisir la paix" et à abandonner leurs visées de conquête ou de domination lors de sa traditionnelle bénédiction "urbi et orbi" des fêtes de Pâques.

Dans un message bref et direct, prononcé devant des milliers de fidèles place Saint-Pierre, le souverain pontife a déploré que le monde se soit "accoutumé à la violence, au point de s'y résigner ou de s'y montrer indifférent".

"Que ceux qui possèdent des armes les déposent !", a lancé le premier pape américain de l'Histoire, qui s'est révélé en critique virulent du président Donald Trump. "Que ceux qui ont le pouvoir de déclencher des guerres choisissent la paix!"

"En ce jour de fête, abandonnons tout désir de conflit, de domination et de pouvoir, et implorons le Seigneur d'accorder sa paix à un monde ravagé par les guerres", a ajouté le chef de l'Eglise catholique, sans mentionner de conflits en particulier.

(Joshua McElwee; Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Proche orient
Guerre en Iran
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank