Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Léon Bressler élu président du conseil de surveillance d'Unibail Reuters • 13/11/2020 à 20:52









LÉON BRESSLER ÉLU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SURVEILLANCE D'UNIBAIL PARIS (Reuters) - Léon Bressler a été élu vendredi président du conseil de surveillance d'Unibail-Rodamco-Westfield, annonce le groupe d'immobilier commercial dans un communiqué. Le conseil a pris acte de la démission de son prédécesseur Colin Dyer, qui reste membre du conseil, ainsi que du vice-président Jacques Stern et de trois autres membres du conseil. Associé à Xavier Niel et Susana Gallardo, Léon Bressler, ancien dirigeant d'Unibail, a remporté mardi une bataille contre la direction sortante avec le rejet par une majorité d'actionnaires, lors de l'assemblée générale du groupe, d'un projet d'augmentation de capital de 3,5 milliards d'euros. Les actionnaires ont également approuvé l'entrée au conseil de surveillance des trois investisseurs. Lors de la réunion du conseil vendredi, Susana Gallardo a été nommée membre du comité de gouvernance et de nomination et Xavier Niel membre du comité de rémunération. (Rédaction de Paris)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.