Lens s'impose face à Rouen lors d'un amical pour la libération de Christophe Gleizes

Lens 2-1 Rouen

Buts : Saïd (56e) et Bulatovic (60e) pour les Sang et Or, Fuss (77e) pour les Diables Rouges

286. C’est le nombre de jour depuis que Christophe Gleizes est retenu en Algérie. 286 jours de trop. Pour soutenir notre collègue journaliste, le RC Lens a organisé un match amical caritatif contre le pensionnaire de National, Rouen. Ce samedi après-midi, Florian Thauvin, Adrien Thomasson, Allan Saint-Maximin et les autres ont remporté un match de football pas comme les autres. Une rencontre pour l’espoir de voir Christophe Gleizes bientôt libéré et enfin de retour autour des pelouses de ce sport qu’il aime tant.…

MBC pour SOFOOT.com