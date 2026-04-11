Arsenal surpris par Bournemouth

Arsenal 1-2 Bournemouth

Buts : Gyökeres (35 e ) pour les Gunners, Kroupi (17 e ) et Scott (74 e ) pour les Cherries

La cerise sur le canon. À l’heure du déjeuner face à Bournemouth, Arsenal, toujours leader de la Premier League, avait l’opportunité de prendre 12 points d’avance sur Manchester City. Mais une fois de plus ces derniers temps, l’Emirates Stadium ne s’est pas rassasié devant le spectacle des Gunners, incapables de croquer des Cherries affamés de la première à la dernière minute du repas.…

MBC pour SOFOOT.com