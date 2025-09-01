Lens tente le pari Odsonne Édouard
Qui ne tente rien n’a rien.
Le RC Lens n’a pas fini de renforcer son secteur offensif. Après les arrivées de Florian Thauvin et d’Abdallah Sima, les Sang et Or devraient enregistrer l’arrivée d’une neuvième recrue en la personne d’Odsonne Édouard . Muet la saison passée lors de son prêt à Leicester (0 but pour seulement 113 minutes), l’ancien joueur du Paris-SG va donc retrouver la Ligue 1 huit ans après son départ.…
TM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
