Lens se refait la cerise en renversant Toulouse

Lens se refait la cerise en renversant Toulouse

Au bout d'un match dingue, Lens renverse Toulouse et revient à un point du PSG (3-2). Le rêve continue.

Lens 3-2 Toulouse

Buts : Saud Abdulhamid (61 e ), Thomasson (66 e ) et Ganiou (90 e +1) pour les Sang et Or // Cásseres (6 e ) et Koumbassa (13 e ) pour les Toulousains

Expulsion : Gboho (17 e ) côté toulousain …

UL pour SOFOOT.com