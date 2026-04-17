Lens se refait la cerise en renversant Toulouse
Au bout d'un match dingue, Lens renverse Toulouse et revient à un point du PSG (3-2). Le rêve continue.
Lens 3-2 Toulouse
Buts : Saud Abdulhamid (61 e ), Thomasson (66 e ) et Ganiou (90 e +1) pour les Sang et Or // Cásseres (6 e ) et Koumbassa (13 e ) pour les Toulousains
Expulsion : Gboho (17 e ) côté toulousain …
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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