L'Inter se rapproche un peu plus du titre
Inter 3-0 Cagliari
Buts : Thuram (52 e ), Barella (56 e ) et Zielinski (90 e +2)
Et de 21 ? Deuxième la saison dernière derrière le Naples de Conte, l’Inter compte bien récupérer son dû glané y a deux ans. Avec un but de Marcus Thuram, les Milanais ont désossé Cagliari en seconde période. Ils sont assurés de finir le week-end avec neuf points d’avance, en fonction de résultat de Naples-Lazio.…
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