Pas de vainqueur dans le choc Dijon-Sochaux, Fleury grimpe sur le podium et Châteauroux s'enfonce
Rouen a la pression. Dans cette soirée de National bien terne (trois 0-0 et quatorze buts en huit matchs), le choc entre Dijon et Sochaux est une montagne qui a accouché d’une souris (0-0). Les Bourguignons restent leaders, trois points devant les Lionceaux , alors qu’un invité surprise, Fleury, grimpe sur le podium. L’équipe francilienne a disposé de Valenciennes (2-0) . Kévin Farade, meilleur buteur du Championnat, a récidivé.
Le @FCFleury91 ouvre le score sur un but de l'inévitable Kévin Farade ! 1-0 Suivez le match en direct sur notre chaîne YouTube "Championnat National Officiel" !#NationalFFF pic.twitter.com/lk3mnAtW35…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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