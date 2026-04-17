Coventry City promu en Premier League !

Blackburn Rovers 1-1 Coventry City

Buts : Morishita (54 e ) pour Blackburn // Thomas 84 e ) pour Coventry

What a night ! Coventry City retrouve la Premier League pour la première fois depuis 25 ans. L’équipe de Frank Lampard valide son retour dans l’élite du foot british après un match nul (1-1) contre Blackburn Rovers , obtenu vendredi.…

UL pour SOFOOT.com