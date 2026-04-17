Coventry City promu en Premier League !
Blackburn Rovers 1-1 Coventry City
Buts : Morishita (54 e ) pour Blackburn // Thomas 84 e ) pour Coventry
What a night ! Coventry City retrouve la Premier League pour la première fois depuis 25 ans. L’équipe de Frank Lampard valide son retour dans l’élite du foot british après un match nul (1-1) contre Blackburn Rovers , obtenu vendredi.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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