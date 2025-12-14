 Aller au contenu principal
Lens retrouve son fauteuil de leader, Strasbourg toujours muet
information fournie par So Foot 14/12/2025 à 19:12

Lens retrouve son fauteuil de leader, Strasbourg toujours muet

Lens retrouve son fauteuil de leader, Strasbourg toujours muet

Vous connaissez la théorie des anciens titis qui font du mal au PSG ?

Provisoirement doublé par le club de la capitale, Lens a repris la tête de la Ligue 1, tout en enfonçant Nice encore un peu plus dans son marasme grâce à un doublé d’Odsonne Edouard (2-0) . Sixième victoire consécutive pour les Sang et Or ; neuvième revers d’affilée pour les Aiglons. La lumière est venue du pied de Matthieu Udol, auteur de deux galettes pour la tête d’Edouard, décroisée depuis le premier poteau d’abord (1-0, 15 e ) , piquée au deuxième ensuite (2-0, 58 e ) . Une magnifique manière de célébrer la Sainte-Barbe pour un stade Bollaert officiellement racheté par le club, qui continue de rêver en (très) grand.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
