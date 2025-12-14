Lens retrouve son fauteuil de leader, Strasbourg toujours muet

Provisoirement doublé par le club de la capitale, Lens a repris la tête de la Ligue 1, tout en enfonçant Nice encore un peu plus dans son marasme grâce à un doublé d’Odsonne Edouard (2-0) . Sixième victoire consécutive pour les Sang et Or ; neuvième revers d’affilée pour les Aiglons. La lumière est venue du pied de Matthieu Udol, auteur de deux galettes pour la tête d’Edouard, décroisée depuis le premier poteau d’abord (1-0, 15 e ) , piquée au deuxième ensuite (2-0, 58 e ) . Une magnifique manière de célébrer la Sainte-Barbe pour un stade Bollaert officiellement racheté par le club, qui continue de rêver en (très) grand.…

TB pour SOFOOT.com