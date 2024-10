information fournie par So Foot • 20/10/2024 à 08:50

Lens retrouve la victoire à Saint-Étienne

Saint-Étienne 0-2 Lens

Buts : Frankowski (20 e ) et Labeau-Lascary (79 e ) pour Lens

Will Still, still undefeated en Ligue 1 cette saison !…

AL pour SOFOOT.com