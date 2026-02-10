 Aller au contenu principal
Lens prête un troisième couteau au Sparta
information fournie par So Foot 10/02/2026 à 11:29

Un Sparta sur une jambe de bois ? Le RC Lens a annoncé ce lundi le prêt du latéral équatorien Jhoanner Chávez au Sparta Prague. Le joueur de 23 ans y est prêté jusqu’en juin 2026 avec option d’achat.

Jhoanner Chávez à l'AC Sparta Prague 🔁 En quête de temps de jeu, le latéral équatorien aux 23 apparitions en Sang et Or rejoint le club le plus titré de République Tchèque 🇨🇿 dans le cadre d'un prêt avec option d'achat jusqu'en juin 2026. Bonne fin de saison Jhoanner 💪 pic.twitter.com/ncFLQtdTll…

CMF pour SOFOOT.com

