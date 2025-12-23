Lens officialise une première recrue hivernale
Stranger Racing.
« En tête de la Ligue 1, 11 e recrue avant le 1 er janvier… Étrange mais le Racing évolue dans une dimension bien réelle. » C’est par cette phrase, clôturant la vidéo d’annonce, que le RC Lens a officialisé l’arrivée d’Amadou Haïdara , en provenance du RB Leipzig.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
