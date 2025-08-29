Lens lâche quelques millions supplémentaires pour une recrue
Samson Baidoo, Mamadou Sangaré, Florian Thauvin…
Et maintenant, Abdallah Sima ! Alors que la fin du mercato approche rapidement, Lens a officialisé une huitième recrue ce vendredi pour démarrer son week-end en beauté : ancien du Stade brestois ou encore d’Angers, l’attaquant s’est engagé pour quatre saisons.…
FC pour SOFOOT.com
