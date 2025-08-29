 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Lens lâche quelques millions supplémentaires pour une recrue
information fournie par So Foot 29/08/2025 à 19:32

Lens lâche quelques millions supplémentaires pour une recrue

Lens lâche quelques millions supplémentaires pour une recrue

Samson Baidoo, Mamadou Sangaré, Florian Thauvin…

Et maintenant, Abdallah Sima ! Alors que la fin du mercato approche rapidement, Lens a officialisé une huitième recrue ce vendredi pour démarrer son week-end en beauté : ancien du Stade brestois ou encore d’Angers, l’attaquant s’est engagé pour quatre saisons.…

FC pour SOFOOT.com

  • Toulouse enregistre un transfert record avec Jaydee Canvot
    Toulouse enregistre un transfert record avec Jaydee Canvot
    information fournie par So Foot 29.08.2025 17:59 

    *Bruit de la machine à billets* Le feuilleton Jaydee Canvot a trouvé son dénouement ce vendredi, et Toulouse peut souffler et exulter. L’intérêt de Crystal Palace s’est concrétisé par un transfert record pour le TFC , à hauteur d’environ 26,5 millions d’euros (23 ... Lire la suite

  • Wolverhampton refile Fabio Silva à Dortmund
    Wolverhampton refile Fabio Silva à Dortmund
    information fournie par So Foot 29.08.2025 17:57 

    Un loup quitte la meute. Il était la recrue la plus chère de l’histoire de Wolverhampton avant l’arrivée de Matheus Nunes : Fabio Silva quitte ce vendredi les Wolves pour s’engager avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2030 . Son transfert serait estimé à 26,5 millions ... Lire la suite

  • Hamed Junior Traoré pose ses valises à l’OM
    Hamed Junior Traoré pose ses valises à l’OM
    information fournie par So Foot 29.08.2025 17:25 

    Un renfort, un de plus. Hamed Junior Traoré est désormais un joueur de l’Olympique de Marseille. L’OM a officialisé ce vendredi l’arrivée de l’ailier ivoirien de 25 ans, en provenance de Bournemouth, après que son transfert avait été largement évoqué ces derniers ... Lire la suite

  • Le PSG "va perdre des matches" et des points en Ligue des champions, selon Luis Enrique
    Le PSG "va perdre des matches" et des points en Ligue des champions, selon Luis Enrique
    information fournie par AFP Video 29.08.2025 17:20 

    "Il n'y a pas, sur notre groupe, sur notre calendrier, il n'y a pas de match facile", analysait vendredi l'entraîneur du PSG Luis Enrique, au lendemain du tirage au sort de la Ligue des champions.

