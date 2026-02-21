Lens gâche tout contre Monaco

Alors qu'il menait encore de deux buts à l'heure de jeu, Lens s'est sabordé en encaissant trois réalisations en neuf minutes top chrono et a vu Monaco s'imposer lors de la 23e journée de Ligue 1. De quoi laisser le Paris Saint-Germain le doubler en tête du classement, et s'en vouloir longtemps...

Lens 2-3 Monaco

Buts : Édouard (3 e ) et Thauvin (56 e ) pour Lens // Balogun (63 e ), Zakaria (70 e ) et Fati (72 e ) pour Monaco

Il y a des rencontres qui, à n’en pas douter, proposent un scénario trop haletant pour qu’ils n’influencent pas sensiblement les résultats de fin de saison. Ce Lens-Monaco, comptant pour la 23 e journée de Ligue 1, fait à coup sûr parmi de ceux-là. Car, dans son duel pour le titre avec le grand Paris Saint-Germain, le leader du classement a beaucoup perdu. Sur le plan comptable, d’abord : en s’inclinant contre l’ASM, les Sang et or risquent d’observer le PSG les doubler à l’approche du sprint final. Sur le plan psychologique, ensuite : alors qu’ils menaient de deux buts et que tout roulait, les hommes de Pierre Sage ont inexplicablement saccagé tout leur (bon) travail en l’espace de neuf minutes top chrono. Passer de 2-0 à 2-3, comme ça, ne peut que faire mal au mental……

Par Florian CADU pour SOFOOT.com