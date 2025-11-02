 Aller au contenu principal
Lens et Lille se replacent, Metz fait tomber Nantes et n'est plus dernier
02/11/2025

Vainqueurs respectivement de Lorient et Angers, Lens et Lille ont profité de ce dimanche après-midi pour se replacer dans les premières places du classement. En bas, Metz a enchaîné une deuxième victoire consécutive à Nantes pour doubler Auxerre. Enfin, Toulouse et Le Havre se sont endormis ensemble.

Les deux bonnes opérations de ce multiplex sont à mettre au crédit de Lille et Lens. À quelques kilomètres de distance, les deux clubs nordistes se sont imposés pour se replacer dans les hauteurs du classement. Les Sang et Or ont d’ailleurs été les premiers à frapper de l’après-midi grâce à Odsonne Edouard, opportuniste après un corner pas repoussé par la défense de Lorient. Une belle entame suivie d’une rencontre bien plus compliquée pour les protégés de Pierre Sage, secoués dans tous les sens après la pause. Et miraculés sur un penalty concédé par Jonathan Gradit mais envoyé sur le poteau par Mohamed Bamba, sorti en pleurs dans la foulée. Une déception d’autre plus grande après le break de Wesley Saïd sur la première frappe lensoise du second acte, avant que Samson Baidoo n’enfonce le clou sur corner. Lens est de retour sur le podium de Ligue 1. Début de scénario relativement similaire à Lille, où la lumière est venue du pied de Felix Correia, parfaitement décalé par Ayoub Bouaddi juste avant la pause. Là encore, la révolte angevine n’aura pas mené à grand chose dans une seconde période plus ennuyeuse.

Le but complètement lunaire du @FCMetz, en passe de se relancer complètement dans cette @Ligue1 🤯#FCNFCM pic.twitter.com/UZTbzJWyIW…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com

  • Le Barça domine Elche pour ne pas se laisser distancer
    Le Barça domine Elche pour ne pas se laisser distancer
    information fournie par So Foot 02.11.2025 20:27 

    FC Barcelone 3-1 Elche Buts : Yamal (9 e ), Torres (12 e ) et Rashford (61 e ) pour les Blaugrana // Mir (42 e ) pour les Franjiverdes Le Barça express.… TB pour SOFOOT.com

  • La France éliminée en quarts de la Coupe du monde U17 par les Pays-Bas
    La France éliminée en quarts de la Coupe du monde U17 par les Pays-Bas
    information fournie par So Foot 02.11.2025 19:56 

    Sabordage en règle. Alors qu’elles menaient 2-0 à l’entame du temps additionnel, les Bleuettes ont perdu en quarts de finale de la Coupe du monde U17 face aux Pays-Bas (2-2, 6-7 aux tirs aux buts) . Rachael Adedini en première période et Luna Laboucarie à l’orée ... Lire la suite

  • L'Italien Jannik Sinner en finale du Masters 1000 de Paris contre le Canadien Felix Auger-Aliassime le 2 novembre 2025 à La Défense Arena à Nanterre ( AFP / JULIEN DE ROSA )
    Sacré au Masters 1000 de Paris, Sinner reprend place sur le trône de N.1
    information fournie par AFP 02.11.2025 19:30 

    Sacré dimanche pour la première fois au Masters 1000 Paris en dominant Felix Auger-Aliassime 6-4, 7-6 (7/4), Jannik Sinner retrouvera lundi son fauteuil de N.1 mondial, près de deux mois après l’avoir cédé à son grand rival Carlos Alcaraz après la finale de l'US ... Lire la suite

  • Haaland et City terrorisent Bournemouth
    Haaland et City terrorisent Bournemouth
    information fournie par So Foot 02.11.2025 19:28 

    Manchester City 3-1 Bournemouth Buts : Haaland (17 e et 33 e ) et O’Reilly (60 e ) pour les Citizens // Adams (25 e ) pour les Cherries Remballez vos Harry Kane et autres Kylian Mbappé.… TB pour SOFOOT.com

