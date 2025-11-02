Lens et Lille se replacent, Metz fait tomber Nantes et n'est plus dernier

Vainqueurs respectivement de Lorient et Angers, Lens et Lille ont profité de ce dimanche après-midi pour se replacer dans les premières places du classement. En bas, Metz a enchaîné une deuxième victoire consécutive à Nantes pour doubler Auxerre. Enfin, Toulouse et Le Havre se sont endormis ensemble.

Les deux bonnes opérations de ce multiplex sont à mettre au crédit de Lille et Lens. À quelques kilomètres de distance, les deux clubs nordistes se sont imposés pour se replacer dans les hauteurs du classement. Les Sang et Or ont d’ailleurs été les premiers à frapper de l’après-midi grâce à Odsonne Edouard, opportuniste après un corner pas repoussé par la défense de Lorient. Une belle entame suivie d’une rencontre bien plus compliquée pour les protégés de Pierre Sage, secoués dans tous les sens après la pause. Et miraculés sur un penalty concédé par Jonathan Gradit mais envoyé sur le poteau par Mohamed Bamba, sorti en pleurs dans la foulée. Une déception d’autre plus grande après le break de Wesley Saïd sur la première frappe lensoise du second acte, avant que Samson Baidoo n’enfonce le clou sur corner. Lens est de retour sur le podium de Ligue 1. Début de scénario relativement similaire à Lille, où la lumière est venue du pied de Felix Correia, parfaitement décalé par Ayoub Bouaddi juste avant la pause. Là encore, la révolte angevine n’aura pas mené à grand chose dans une seconde période plus ennuyeuse.

Par Tom Binet pour SOFOOT.com