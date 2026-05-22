Lens dompte Nice et soulève sa première Coupe de France !

Ce trophée après lequel le club courait depuis une éternité ne pouvait pas leur échapper. Le RC Lens a remporté la première Coupe de France de son histoire, ce vendredi soir au Stade de France, dans une finale qui n'aura pas toujours été simple face à Nice (3-1). La récompense d'une saison absolue pour l'équipe de Pierre Sage.

Lens 3-1 Nice

Buts : Thauvin (25 e ), Édouard (42 e ) et Sima (78 e ) pour les Sang et Or // Coulibaly (45e+3) pour le Gym

Après tout ce temps, le Racing Club de Lens peut enfin ramener la Coupe de France à la maison. C’était une anomalie, dans l’histoire du foot français, qu’un club de cette trempe n’ait jamais remporté cette magnifique vieille dame hexagonale plus que centenaire. C’est fait, les Sang et Or sont au paradis, au bout d’une soirée où le trophée ne pouvait pas leur échapper (3-1) et d’une saison où ce club, cette équipe et cette ville méritaient bien une telle récompense. L’OGC Nice s’est pourtant bien battu et n’a pas ressemblé à un potentiel relégué en Ligue 2, mais la vague lensoise était trop puissante, de la plaine du Stade de France à l’enceinte dyonisienne, largement acquise à la cause de Lens, et qui a pu chavirer de bonheur en célébrant le premier trophée majeur du siècle de leur club de cœur. Un match et un soir à mettre au musée. Une saison à placer au panthéon.…

Par Clément Gavard, au Stade de France pour SOFOOT.com