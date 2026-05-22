Dante fier de la prestation des siens malgré la défaite contre Lens

La tête haute. Vaincus par Lens en finale de la Coupe de France, les Niçois n’ont pas à rougir de leur prestation, eux qui joueront leur avenir en Ligue 1 dans les jours à venir . « Après cette année difficile, l’équipe a joué avec du courage, de la personnalité. Je dois féliciter mes coéquipiers. Ils ont vraiment voulu faire quelque chose de beau pour le club, pour les supporters , a salué Dante au micro de Bein Sports. On s’est battus comme de vrais guerriers sur le terrain aujourd’hui, on a osé, on s’est créé plein d’occasion. Ça fait longtemps qu’on se s’était pa créé autant d’occasions. C’est à l’image de notre saison. »

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TB pour SOFOOT.com