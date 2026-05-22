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Dante fier de la prestation des siens malgré la défaite contre Lens
information fournie par So Foot 22/05/2026 à 23:39

Dante fier de la prestation des siens malgré la défaite contre Lens

Dante fier de la prestation des siens malgré la défaite contre Lens

La tête haute. Vaincus par Lens en finale de la Coupe de France, les Niçois n’ont pas à rougir de leur prestation, eux qui joueront leur avenir en Ligue 1 dans les jours à venir . « Après cette année difficile, l’équipe a joué avec du courage, de la personnalité. Je dois féliciter mes coéquipiers. Ils ont vraiment voulu faire quelque chose de beau pour le club, pour les supporters , a salué Dante au micro de Bein Sports. On s’est battus comme de vrais guerriers sur le terrain aujourd’hui, on a osé, on s’est créé plein d’occasion. Ça fait longtemps qu’on se s’était pa créé autant d’occasions. C’est à l’image de notre saison. »

[📺LIVE] 🏆⚽️ #CoupedeFrance 🎙️ Dante : « On sort de cette finale avec la tête haute. » Le @RCLens remporte la Coupe de France face à l'@ogcnice 🏆#RCLOGCN #CDFCA pic.twitter.com/OAY6T7pJv4…

TB pour SOFOOT.com

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