Chelsea poursuit sa série noire

Brighton 3-0 Chelsea

Buts : Kadioglu (3 e ) et Hinshelwood (56 e ) et Welbeck (90+1 e ) pour les Seagulls

Chelsea est toujours aussi nul au pied-balle. En lice pour une place en Coupe d’Europe, le club londonien a une nouvelle fois montré ses limites sur la pelouse de Brighton dans ce match avancé de la 34 e journée de PL. Dès l’entame de cette rencontre face à son pote du marché des transferts, les Blues ont la tête ailleurs . Sur un corner pourtant mal tiré par les Seagulls , Fredi Kadioglu se retrouve seul et envoie une reprise de volée. Sa tentative est déviée par le mauvais conducteur Wesley Fofana et termine sa course dans les filets de Robert Sanchez (1-0, 3 e ). …

MBC pour SOFOOT.com