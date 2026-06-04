Lens boucle un transfert définitif
Better call Saud. Prêté par la Roma cette saison, Saud Abdulhamid va bien rester à Lens. Le défenseur saoudien de 26 ans s’est engagé définitivement avec le club artésien, qui a levé son option d’achat estimée à 3,5 millions d’euros. Le joueur a signé un contrat jusqu’en 2029.
𝗦𝗮𝘂𝗱𝗶 𝗖𝗿𝘂𝘀𝗵, la saga continue ❤️💛🇸🇦#SaudiCrush pic.twitter.com/HkAcVajU4p…
MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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