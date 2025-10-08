Lens 82, Messi, Boli 93… Découvrez la nouvelle collection de photos So Foot d’octobre

En collaboration avec l’agence photographique Icon Sport, So Foot vous propose, chaque mois, une sélection renouvelée de photographies exclusives de football en édition ultra limitée, onze tirages par taille, sur la boutique maison boutique.so.

#1 – Présentation d’équipe du RC Lens, 1982

Une équipe, un peuple, un décor. Cette photo d’équipe (et de rentrée) du RC Lens des années 80 devant le chevalement (système de poutres et madriers indispensable à l’extraction du charbon) d’une mine représente l’essence même du club. Ici, football et tradition ouvrière locale s’entremêlent , les crampons côtoient les casques, et le maillot sang et or devient une bannière sociale autant que sportive. Plus encore qu’aujourd’hui, cette équipe du RC Lens 1982/83, guidée par Gerard Houllier , c’est une génération qui ne se contentait pas de jouer : elle représentait toute une région . Les visages souriants, la solidarité affichée, et derrière eux ce symbole de l’histoire ouvrière… Le Racing n’a jamais aussi bien porté son surnom : les “Sang et Or des corons”.

